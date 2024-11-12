عمرو صلاح: عقد الرعاية وملابس المنتخبات أهم المكاسب لمنظومة كرة اليد

أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات التي ستجرى يوم 13 ديسمبر المقبل أن عقد الملابس الخاصة بالمنتخبات الوطنية كان من أهم المكاسب التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.

وأشار صلاح إلى أن التعاقد مع إحدى شركات الملابس العالمية كان خطوة مهمة، إضافة إلى مساهمته في اتفاق الشركة ذاتها لرعاية ملابس البعثة الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024.

وأضاف صلاح: "كان من أهم الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية إبرام عقد الرعاية مع الشركة المتحدة للرياضة، الأمر الذي يحقق اسقرارا كبيرا للمنظومة على مستوى المنتخبات الوطنية والمسابقات المختلفة للرجال والسيدات".

وتوجه صلاح بالشكر للشركة المتحدة وحرصها الدائم على دعم المنتخبات الوطنية والمساهمة الفعالة في إنجاح تنظيم البطولات العالمية الكبرى على أرض مصر ومن بينها بطولات كرة اليد.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات اتحاد كرة اليد يوم 13 ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة يقود الاتحاد حتى 2028.