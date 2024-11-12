محافظ دمياط يلتقي وزير الثقافة لبحث سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أحمد هَنو وزير الثقافة، حيث استهل "المحافظ" اللقاء بتوجيه الشكر إلى الوزير على رعاية الوزارة لمهرجان دمياط 2024، الذى انعقد خلال الفترة من 1 إلى 9 نوفمبر برعاية عدد من الوزارات من بينها وزارة الثقافة.

أعرب "الدكتور أيمن الشهابى" عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون بين المحافظة والوزارة لاطلاق النسخة الثانية من المهرجان العام القادم و أيضًا دعم ملفات العمل المشترك.

وقد بحث المحافظ ووزير الثقافة الموقف التنفيذى للأعمال الجارية لترميم قصر ثقافة مدينة دمياط، التى بدأت منذ عام 2021، و آليات استكمال تلك الأعمال، والانتهاء منها خلال مدة زمنية محددة لإعادة افتتاحه وتشغيله، واتاحة استضافة الأنشطة والفاعليات الثقافية.

كما بحثا أيضًا المعوقات التى تواجه عملية تشغيل قصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة، وسُبل تخطيها من خلال وضع خطة محددة لتنفيذ الأعمال المطلوبة للتشغيل وتعظيم الاستفادة من هذا الصرح الثقافي .

وقد اتفق الطرفان على إعداد خارطة طريق لتنفيذ تلك المخططات ، إيمانًا بالدور الهام الذى تقوم به قصور الثقافة باعتبارها منارات ثقافية وتنويرية، لها مردود ايجابى فى تنمية وبناء النشء، ونشر ألوان الثقافة والفنون .

وأجرت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية لمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، والمدينة الصديقة للنساء، لمتابعة العديد من الفعاليات والورش المتنوعة التي تقام بهما، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية"بداية جديدة لبناء الانسان"، وذلك بحضور مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة، و ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأكرم فياض، مدير مكتبات مصر العامة بالمحافظة، و عبدالخالق فرج، رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج.