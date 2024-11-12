وزير صيني: بكين تعتزم التنسيق مع موسكو لتحقيق الاستقرار العالمي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم "الثلاثاء" إن الصين ستنسق عن كثب خطواتها مع روسيا لضمان الاستقرار العالمي مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح السياسية طويلة الأمد لكلا البلدين.

وقال وانج -خلال اجتماعه بأمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو في بكين -"إننا مستعدون للتواصل عن كثب مع الجانب الروسي لتنسيق خطواتنا استجابة للمتغيرات الطارئة على الساحة الدولية"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء / تاس / الروسية.

وأكد كبير الدبلوماسيين الصينيين أن بكين ستعزز التعاون مع موسكو في إطار الصيغ الدولية متعددة الأطراف لضمان تحقيق الاستقرار العالمي،لافتا إلى أن بلاده تعتزم الحفاظ على هذا المستوى العالي من العلاقات الثنائية مع روسيا فيما يخص قضايا الأمن والاستقرار الدوليين.

