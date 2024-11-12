عقب إعادة تشكيلها.. ننشر أجندة عمل أمانة تنمية الموارد المركزية بـ"مستقبل وطن"

عقدت أمانة تنمية الموارد المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، اجتماعها التنظيمي الأول، اليوم الثلاثاء، عقب إعادة تشكيلها، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، والنائب محمد سليم، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والأمناء المساعدين لأمانة تنمية الموارد، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

واستعرض الاجتماع التنظيمي الأول للأمانة، الاستعداد لإطلاق عدة مبادرات مجتمعية لخدمة المواطنين، خلال الفترة المقبلة، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية الأخرى، وتم اقتراح لدراسة بعض المشكلات، ومحاولة تسليط الضوء عليها، والمساهمة في ايجاد حلول لها.

وأوضح النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، أهمية أمانة تنمية الموارد، ودورها في تحريك عدد من المبادرات المجتمعية، مؤكدا ضرورة الربط بين المحافظات لتحقيق التعاون الأمثل.

وفي الوقت نفسه، أشار النائب شحاته أبو زيد، أمين تنمية الموارد المركزية، إلى تقديم محموعة من المقترحات والأفكار بالتعاون مع الأمانات المختصة بهدف إطلاق مبادرات في كافة المجالات الصحية والتعليمية والبيئية.

وشهد الإجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور من أعضاء هيئة مكتب الأمانة، بشأن آليات تعزيز العمل في الفترة المقبلة، وعدد من القضايا المرتبطة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن المصري.