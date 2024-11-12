قبل عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "أبو جودي"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أبو چودي للمخرج عادل أحمد يحيى، البرومو الرسمي للفيلم، وذلك قبل أيام من عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في إطار مسابقة الأفلام القصيرة.

يبدأ الإعلان الرسمي للفيلم بالطفلة چودي وهي تدخل متجر لاكسسوارات هواتف المحمول، ثم يتبعها لقطة أخرى وهي في رحلة على الطريق مع والدها على الدراجة النارية.

فيلم "أبو چودي" بطولة كل من عماد غنيم والطفلة جنى ونسمة باهي ومحمد رؤوف. قصة عادل أحمد يحيى، الذي يشارك في كتابة السيناريو مع إبراهيم النجاري ومحمد ممدوح، ويحكي الفيلم قصة چودي، ذات العشرة أعوام، التي تقضي يومًا مع والدها وهو يزاول عمله، وينتهي بهما في موقف غير متوقع يشكل تحديًا كبيرًا في علاقتهما سويًا.