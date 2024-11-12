يوروستات: تعريفات ترامب على أوروبا قد تزيد مبيعات الغاز المسال الأمريكي

توقع تقرير "يورستات" الاقتصادي الأوروبي أن التعريفات الجمركية الأمريكية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرضها على الأوروبيين ربما تجعلهم يشترون المزيد من الغاز الطبيعي الأمريكي المسال.

وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة تعاني حاليا من عجز تجاري قدره 240 مليار دولار مع أوروبا، مشيرا إلى أن أكبر المصدرين إلى الولايات المتحدة في أوروبا هي دول ألمانيا وإيطاليا وأيرلندا والسويد.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، ويعتبر النفط والغاز الطبيعي من بين أكبر السلع التي تصدرها الولايات إلى أوروبا.

ونوه التقرير إلى أنه عندما هدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب المصدرين الأوروبيين بفرض رسوم جمركية على كل شيء قبل الانتخابات دفع ذلك كثيرون في أوروبا إلى تمنى عدم عودة ترامب أبدا إلى البيت الأبيض.

وأضاف التقرير أنه مع فوز ترامب فإن التعريفات الجمركية هي محور مفاوضات وقد تشمل تلك المفاوضات الكثير الجولات بشأن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

ونوه التقرير إلى قول دونالد ترامب مرارا وتكرارا أنه لا يوافق على هذا الوضع الذي وصلت إليه الشؤون التجارية وأن الأوروبيين "سوف يدفعون ثمنا باهظا" ما لم يبدأوا في استيراد المزيد من السلع الأمريكية، وأوضح التقرير أن أوروبا قد ترد عن طريق خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وهو ما يتعارض مع خطط ترامب لزيادة إنتاج النفط والغاز.