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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد مدرسة المنتزه الرسمية لغات

هدفنا تحقيق جودة التعليم لأبنائنا

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد مدرسة المنتزه
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‏تفقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة المنتزه الرسمية لغات بشرق مدينة كفرالشيخ، والتي تضم 9 فصول، بعدد 425 طالبا وطالبة، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والمهندس أحمد العوضي رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ خطة المناهج.

أضاف أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويحظى باهتمام الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المعنيين، لضمان حسن أداء العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبناءنا الطلاب، لتحقيق أعلى معدلات التفوق.

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ الهيئة العامة للأبنية التعليمية انتظام سير العملية التعليمية مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ محافظة كفرالشيخ