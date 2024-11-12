"البوابة نيوز" تنشر تفاصيل المقر البابوي الإداري الجديد وتنفرد بالمستندات

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يوم السبت الماضي صلوات القداس الإلهي الأول في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس، بالمقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة مثلث الأمل، بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن افتتاح مراحل افتتاح المقر الإداري الجديد للكنيسة وعقب نشر الكنيسة القبطية مخطط المقر الجديد عبر صفحتها الرسمية، تسأل الكثيرون حول ماهية هذا المقر الإداري واختصاصاته وما هو مصير المقر البابوي، وهذا ما ستحاول أن توضحه «البوابة » خلال السطور التالية منفردة بكافة التفاصيل حول هذا الصرح الكنسي.

اولاً، يُعد المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو مسكن بطريرك الكنيسة، وهو بمثابة المركز الروحي والإداري الرسمي للكنيسة المصرية، حيث يقود من خلاله البابا كافة أمور الكنيسة الرعوية؛ وتاريخياً، تأسس أول مقر بابوي بمدينة الإسكندرية في ستينيات القرن الأول الميلادي بيد مارمرقس الرسول حيث بدأت وانتشرت المسيحية هناك؛ لتصبح بعد ذلك أهم منارة مسيحية وثقافية في الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت.

وبتغير الحقب السياسية في مصر، وانتقال العاصمة من الإسكندرية إلى القاهرة تأقلمت الكنيسة القبطية مع هذه التغيرات، ونقلت مقرها البابوي كذلك إلى القاهرة، ومر المقر البابوي بـ 6 محطات بدايةً من المقر السكندري وصولاً لمقر البابا الحالي في العباسية، ومن المخطط كذلك أن تكون كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية المحطة السابعة في تاريخ المقر البابوي للكنيسة المرقسية.

وقررت الكنيسة القبطية بقيادة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن ترسم فلسفة إدارية جديدة غير مسبوقة في تاريخ الكنيسة القبطية، وذلك بإنشائه أول مقر إداري يختص بإدارة كافة الأمور الرعوية للأقباط الأرثوذكس في مصر وخارجها بعيداً عن المقر البابوي الذي يسكن فيه البابا، ويُعد المقر الإداري الجديد هو الأول من نوعه والأكثر تطوراً واتساعاً من المقر البابوي نفسه.



بداية القصة

شهدت الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو في عام 2013م وسقوط حكم طيور الظلام "الإخوان المسلمين"، أحداث عنف وإرهاب ضد مؤسسات الدولة والكنائس القبطية في كافة انحاء مصر؛ ففي يوم واحد فقط قد تعرض ما يزيد علي 60 كنيسة قبطية من الحرق والتدمير عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وترتب على ذلك خلق رؤية جديدة من قبل القيادات السياسية المصرية متمثلة في نقل كافة مؤسسات الدولة بما فيهم المؤسسات الدينية الى المدن الجديدة ايماناً بأنه من غير المقبول أن تكون مؤسسات الدولة وأصولها معرضة إلى الخطر كما كانت في الماضي.



لذا جاءت رؤية قداسة البابا تواضروس الثاني بالتوازي مع رؤية الدولة في نقل المقرات الإدارية الهامة الى مأمنها الجديد؛ فانشأت الدولة المصرية كاتدرائية ميلاد المسيح كمقر بابوي جديد لبابا الكنيسة، وهى تعد الأكبر في الشرق الأوسط حيث بُنيت على مساحة 15 فدانا، وتستوعب ٨٢٠٠ فرد، وتم الانتهاء من إنشائها في مطلع 2019م، وبالتوازي مع مقر بابا الكنيسة، تقدم البابا تواضروس الثاني في 14 فبراير عام 2014 بطلب إلى السيد المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بطلب تخصيص مساحة أرض في حدود ۳۰ فدانا بالقاهرة الجديدة لنقل المقرات الإدارية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إليها.

وفي 14 أبريل 2015 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٧٠ لسنة ۲۰۱٥ والمتضمن في مادته الأولى: الموافقة على تخصيص مساحة ٣٠ فدانا من الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة مثلث الأمل بمدينة القاهرة الجديدة لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس المصرية لإنشاء كنيسة والمقرات الإدارية للكنيسة القبطية؛ لينشر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٥ طبقاً للمادة الثانية من القرار وفي الجريدة الرسمية عدد ۱۸ لعام 2015م.

وفي يوم 29/4/2015 وتم تحرير محضر استلام قطعة الأرض المخصصة بمثلث الأمل بالامتداد الشرقي بمدينة القاهرة الجديدة والثابت به استلام الأرض والمبين به حدودها طبقا للإحداثيات المحددة للموقع بالكروكي والمذيل بتوقيع رئيس الجهاز وباقي الأعضاء.



مكونات المقر



يبلغ مساحة المقر 30 فداناً ومن المقرر أن تنقل الكنيسة كافة مؤسساتها الإدارية التي تزيد علي عشرين كيانا وهيئة تابعة للكنيسة، ويضم المقر المباني الآتية:



- مبنى المقر المركزي

- الديوان البابوي

- مقر المجمع المقدس (اللجان - السكرتارية)

- مقر سكن لبابا الكنيسة – المساعدين

- المجلس الملي العام



الهيئات التعليمية:



- الكلية الإكليريكية

- معهد الدراسات القبطية

- معهد الكتاب المقدس

- معهد الرعاية والخدمة

- معهد الألحان والموسيقي القبطية



الأسقفيات العامة

- أسقفية الخدمات العامة

- أسقفية الشباب

- أسقفية الطفولة والتربية

- أسقفية الأسرة المسيحية

- أسقفية المهجر

الخدمات العامة

- المكتبة الكبري/ قاعات العروض

- كنيسة مارمرقس

- المسرح الكبير

- مبني الضيافة الرسمية

- هيئة الأوقاف القبطية

بالإضافة إلى الملاعب الرياضية الشبابية والجراجات والحدائق والطرقات



وأوضح مسئول كنسي في المكتب الفني للبابا تواضروس الثاني لـ" البوابة" ما وصل إليه المقر الإداري من تقدم بقوله: تم الانتهاء من إنشاء كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس هذا العام، كما يجري الانتهاء من بناء الثلاث مباني حالياً، وهي: (المبنى التثقيفي للقسوس والمبنى التثقيفي للخدام)، وجار إصدار تراخيص لاستكمال بناء كلا من (المركز الثقافي ، المنارة ، النصب التذكاري، السكن البابوي).

وتابع، إن كاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية هو مقر لسكن وإقامة قداسة البابا تواضروس الثاني فقط، بينما ستُدار كافة الأمور الرعوية بالكنيسة في المقر الإداري الجديد.

واختتم، إن قطعة الأرض الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم ۱۷۰ لسنة ۲۰۱٥ لإقامة المقرات الإدارية الرئيسية للكنيسة، والتي أعلن عنها لجميع الأقباط بمصر والمهجر فإنها في المقام الأول إضافة إلى الإنجازات العظيمة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسوف يذكرها التاريخ، أنه وضع هذه الفكرة العظيمة، كما أن فخامته قام بأول تبرع بإقامة هذا المقر، تلاه في التبرع قداسة البابا تواضروس كما شارك الشعب المصري العظيم بمسلميه ومسيحيه بالتبرع ضاربين مثالاً وطنياً مُعتاد على الشعب المصري.

وفي ذات السياق ألقى البابا تواضروس الثاني كلمة عن هذا المشروع خلال صلوات القداس الإلهي بكنيسة مارمرقس والبابا كيرلس: هذا يوم تاريخي في تاريخ الوطن وتاريخ الكنيسة؛ فهذه الكنيسة هى النواة الأولى لهذا المشروع الكبير، ومن الناحية التاريخية له جانبان وطني وكنسي، ففي أبريل 2013م تعرض المقر البابوبي لأحداث عنف، سبب تلفيات كثيرة وإصابات كثيرة أدت بعضها للوفاة، وكان هذا الوقت مؤلمًا جداً.



وتابع، بجانب ذلك أن الكاتدرائية يلاصقها محطة وقود بالإضافة أن منطقة المقر البابوي بالعباسية هي منطقة مقتظة بالسكان ومزدحمة جداً، وأصبح من الصعوبة الأستمرار على هذا الوضع، وكانت النصيحة من بعض مسئولي الدولة أن يجب أن ينتقل هذا المكان إلي مكان آخر أوسع، وكان في ذلك بالتزامن مع ظهور فكرة العاصمة الإدارية ووجوب الخروج من القاهرة، وكان بالمثل انطبق ذلك على الكنيسة، وتقدمنا بطلب إلى رئيس الوزراء في ذلك الوقت إبراهيم محلب، لقطعة أرض بمساحة 30 فدانا، والمقر البابوي القديم في العباسية يبلغ مساحته 15 فدانا، فقولنا إن المستقبل يحتاج لمساحات أكبر، وبجانب ذلك أصبحت الكاتدرئية بالعباسية مزدحمة سواء بالأنشطة أو المؤسسات.



وأكمل، وعقب صدور القرار الجمهوري 170 لعام 2015م، بدأنا في عمل كافة الإجراءات الإدارية لهذا المكان، وشكلنا لجنة يرأسها الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس واستلم الأرض مع مجموعة من المهندسين، وبدأنا بعمل سور بلغ طوله كيلو ونصف، ووضعنا المخطط العام لهذا المقر وما تحتاجه الكنيسة من مؤسسات وهيئات، وبعد ذلك بدأنا بأول مبنى وهى الكنيسة التي نصلي فيها اليوم، ومن المقرر أن يقام هنا مبان ومؤسسات تغطي جميع إدارات الكنيسة، وهو مشروع ممتد من المستقبل، وحرصنا اليوم أن يحضر كافة الفئات من الأقباط فالأطفال يحضرون اليوم الصلاة لأن هذا المستقبل لهم.

وقال قداسته: سوف يسجل التاريخ إن الدولة في مصر في زماننا الحالي كانت ترعى المواطنين وتعطيهم حقوقهم، وتسعى للمساواة"، كما أشاد بقانون بناء الكنائس الذي أتاح أن تبنى مئات الكنائس بشكل قانوني بعد قرون من المعاناة.



وأضاف قداسته قائلاً: هذا الوضع لا شك أنه يقدم صورة إيجابية لمصر أمام العالم". مضيفاً، فالكنيسة هي أحد أعمدة الوطن والمجتمع المصري، وهي عمود مخلص في التاريخ وفي الوطنية، وعن المقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة في مثلث الأمل، أشار قداسة البابا إلى أنه يعد المقر الثامن للكنيسة وسيتكامل مع المقر البابوي الجديد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

ولفت قداسته في ختام كلمته إلى أن إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء حينما أعلن فخامة الرئيس السيسي عنها في يناير عام ٢٠١٧ أثناء تهنئته لنا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالعيد، وقتها وعد أننا سنصلي العيد القادم في كاتدرائية جديدة وهو ما حدث بالفعل في يناير عام ٢٠١٨ حينما افتتحها فخامته، ومن بعدها صارت كاتدرائية ميلاد المسيح، هي كاتدرائية الاحتفالات والمناسبات حيث نستقبل فيها الرئيس كل عام في عيد الميلاد، وصرنا نرسم فيها الآباء الأساقفة، وغيرها من المناسبات، وملحق بها المقر البابوي، أما هنا (في مثلث الأمل) فهو مقر الكنيسة القبطية عمومًا فيه كل الإدارات والمؤسسات الكنسية والمجمع المقدس والإكليريكية وغيرها.



في صفحات البوابة

البابا تواضروس الثاني في موقع المقر الجديد

موافقة رئاسة الجمهورية