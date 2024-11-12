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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضربة قاضية.. مصادرة 150 مليون جنيه قيمة ممتلكات تاجر مخدرات في المنوفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
 قدرت تلك الممتلكات بـ150مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية الداخلية بالإتجار فى المواد المخدرة بمحافظة المنوفية الأجهزة الأمنية