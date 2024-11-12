ads
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يضع برنامجًا تدريبيًّا خاصًا لـ سيف الدين الجزيري

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز برنامجاً تدريبياً خاصاً للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة النصر الليبي الودية المُقبلة.

وخاض الجزيري  مجموعة من التدريبات الخاصة، قبل المشاركة مع زملائه بالفريق في جميع فقرات المران الجماعي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

التدريبات الجماعية الجهاز الفني للفريق الأول الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز المران الجماعي النصر الليبي