عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما مكتبة مصر العامة ببنها.. صور

أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء، فعاليات نادي سينما مكتبة مصر العامة ببنها الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر، والذي شهد عرض فيلم "أمير البهجة" عن حياة للفنان الراحل محمد فوزي، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي نشر الثقافة السينمائية بالمحافظات.

وعقب العرض، عقدت ندوة لمناقشة الفيلم، أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، المشرف الفني للنادي، بحضور المخرج د. حسين بكر الذي تفاعل مع الجمهور وأجاب عن استفساراتهم حول العمل.

فيلم "أمير البهجة" من إخراج د. حسين بكر، ويسلط الضوء على حياة وأعمال الفنان الراحل محمد فوزي، من خلال شهادات ضيوف تحدثوا عن مسيرته الفنية وأثره في الساحة الموسيقية المصرية، ومن بينهم الموسيقار عمار الشريعي، والناقد السينمائي إمام عمر، والمطرب أحمد إبراهيم، ود. منير فوزي نجل الفنان الراحل، والمخرج القدير د. سمير سيف، وتم تنفيذ المونتاج للفيلم بإهداء من المخرج التسجيلي سامي محمد علي، بينما قام المايسترو أحمد عاطف بالإعداد الموسيقي.

كرم رئيس المركز القومي للسينما، المخرج حسين بكر، نهلة مسلم مدير عام مكتبة مصر العامة ببنها، تقديراً لجهودها المبذولة في دعم التعاون المثمر بين المكتبة والمركز القومي للسينما، بما يسهم في تقديم تجارب سينمائية متميزة للجمهور.

يذكر أن نادي سينما مكتبة مصر العامة ببنها يقيمه المركز القومي للسينما شهرياً، ويشرف علي النادي إداريا ياسر عليوه.