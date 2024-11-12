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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يؤدي المران الأساسي استعدادًا لمواجهة النصر الليبي الودية

فريق الزمالك
فريق الزمالك
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة النصر الليبي الودية.

وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تنفيذ بعض الجمل والأفكار التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وقام جوزيه جوميز المدير الفني بمنح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء أداء الفقرة الخططية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

البرتغالي جوزيه جوميز الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز الدوري الممتاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على سموحة بهدفين دون رد