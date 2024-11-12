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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب الأسلحة النارية بقنا

الأسلحة النارية المضبوطة
الأسلحة النارية المضبوطة
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بقنا مما أسفر عن مقتل إثنين منهم وضبط بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية "بدون ترخيص".. تقدر قيمتها المالية بـ 11 مليون جنيه تقريباً .

 إدراكاً من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية اعتزام تكشيل عصابى يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاعى (الأمن العام،  الأمن المركزى) ومديرية أمن قنا ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مقتل اثنين منهم وضبط الآخرين، وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها 60 بندقية  "58 آلية ، 2 خرطوش" - حوالى 40 ألف طلقة مختلفة الأعيرة – سيارتين .
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (11 مليون جنيه). 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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الامن العام عناصر إجرامية شديدة الخطورة وزارة الداخلية