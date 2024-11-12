محمد الشرقاوي: المسرح بالمناطق الحدودية فن في مواجهة الصراع وإحداث التقدم والتطور

قال المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، إن مشروع مسرح المواجهة والتجوال الذى يستهدف المناطق الحدودية يعد من بين المشاريع النادرة، حيث إن هذه المناطق تشهد توترات وصراعات مستمرة سواء فى الجنوب أو المنطقة الشرقية أو ليبيا، فنحن نحرص على الوقوف إلى جانب تلك المناطق، ونوليها اهتمامنا لمواجهة التيارات الأصولية والأفكار القتالية التى تحاول إرجاع المجتمع إلى الوراء، وهذا الصراع الفكري يتجسد عبر المسرح الذى يعد فنا فريدا ومؤثرا يختلف عن باقى الفنون الأخرى.

وأضاف الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أن المسرح يتمتع بحيوية وانضباط يعكسان فى ذهن المتفرج بشكل قوى، هذه التجربة التى بدأت منذ طفولتى، كانت الدافع وراء سعيى لتحقيق هذا الحلم، وواصلت سعيي فى تحقيقه من خلال الإنتاج الاحترافى الذى ينحصر فى القاهرة.