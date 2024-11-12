رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مركز تطوير التعليم الجامعي

عقد مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة أسيوط؛ اجتماعه، اليوم الثلاثاء 12 من نوفمبر، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المركز؛ لاستعراض، ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، وتأهيل الكليات للاعتماد؛ في ضوء معايير الجودة الشاملة، إلى جانب بعض الموضوعات الإدارية، والمالية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر سيد خليل مدير المركز ونائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور إبراهيم إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتور محمود عبد الناصر مدير وحدة إدارة المشروعات، والدكتور حماد عزب الأستاذ المتفرغ بقسم القانون التجاري بكلية الحقوق.

وفي مستهل الاجتماع؛ أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ مواصلة الجامعة؛ خطواتها الجادة نحو دعم، وتأهيل كافة كلياتها ، ومعاهدها؛ للاعتماد محليًا، ودوليًا، وذلك من خلال؛ تطوير البيئة التعليمية التي تسمح بتقديم خدمة تعليمية متوافقة مع معايير الجودة والاعتماد المحلية، والعالمية، لافتًا أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي؛ لتطوير منظومة التعليم بالجامعات المصرية؛ للمنافسة العالمية في مجال التعليم، والتعلم، والبحث العلمي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

ووجه رئيس الجامعة؛ أعضاء مركز تطوير التعليم الجامعي؛ بضرورة متابعة الإجراءات، والمعايير الجديدة في ملف الاعتماد، والجودة، والاستفادة منها، وتطبيقها، مع تطبيق آليات الارتقاء بالعملية التعليمية، وتطويرها وتحسين جودتها؛ لإنتاج مخرجات تتلاءم مع سوق العمل، ووظائف المستقبل.

ومن جهته، كشف الدكتور عمر سيد خليل؛ إن الاجتماع تضمن مناقشة الكثير من المحاور المتعلقة بآليات تحديث الدراسة الذاتية لجامعة أسيوط؛ في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، كما تم استعراض بعض الجوانب الخاصة بالخطة الاستراتيجية للجامعة ٢٠٢٤ -٢٠٢٩م، ومناقشة خطط توفير الدعم المالي لمتطلبات التأهيل للاعتماد، إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه؛ في ملف تطوير مركز التحول الرقمي بالمركز، ومناقشة خطة المركز ؛فيما يخص إصدار كتاب "الاتجاهات الحديثة في تطوير التعليم الجامعي"، إضافة إلى عرض الحساب الختامي للمركز عن السنة المنتهية ٢٠٢٤/٦/٣٠م.

