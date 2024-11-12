بعد حصار مراكز الإيواء.. الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرًا

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن الإبادة الجماعية والمجازر الإسرائيلية ما زالت مستمرة في شمال قطاع غزة، حيث لا يتوقف القصف الإسرائيلي، سواء بواسطة المدفعية أو بالطيران الحربي على كل أنحاء الشمال، إذ طال القصف جباليا وبيت حانون، وبيت لاهيا التي تشهد عملية برية عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ ما يربو على الشهر.

وأضاف «جبر» خلال رسالة على الهواء، أنه منذ ساعات الفجر وحتى مساء اليوم ارتقى في شمال قطاع غزة أكثر من 20 شهيدًا من جراء الغارات الإسرائيلية على منازل الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين في مراكز الإيواء في بيت لاهيا على النزوح إلى مدينة غزة، بعد حصار مراكز الإيواء.

وأشار إلى أن الطائرات المُسيرة ما زالت تطلق النيران باتجاه الفلسطينيين الذين يحاولون الخروج عبر الممرات التي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي للخروج من الشمال وتصفها على أنها «آمنة وإنسانية».