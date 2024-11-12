ads
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بعد حصار مراكز الإيواء.. الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن الإبادة الجماعية والمجازر الإسرائيلية ما زالت مستمرة في شمال قطاع غزة، حيث لا يتوقف القصف الإسرائيلي، سواء بواسطة المدفعية أو بالطيران الحربي على كل أنحاء الشمال، إذ طال القصف جباليا وبيت حانون، وبيت لاهيا التي تشهد عملية برية عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ ما يربو على الشهر.

وأضاف «جبر» خلال رسالة على الهواء، أنه منذ ساعات الفجر وحتى مساء اليوم ارتقى في شمال قطاع غزة أكثر من 20 شهيدًا من جراء الغارات الإسرائيلية على منازل الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين في مراكز الإيواء في بيت لاهيا على النزوح إلى مدينة غزة، بعد حصار مراكز الإيواء.

وأشار إلى أن الطائرات المُسيرة ما زالت تطلق النيران باتجاه الفلسطينيين الذين يحاولون الخروج عبر الممرات التي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي للخروج من الشمال وتصفها على أنها «آمنة وإنسانية».

الآليات العسكرية الإسرائيلية إسرائيل الإبادة الجماعية الغارات الإسرائيلية الطيران الحربي المجازر الإسرائيلية القصف الاسرائيلي بيت حانون بيت لاهيا جباليا فلسطين نزوح