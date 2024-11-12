"ثقافة الجيزة" تواصل برنامجها بالمعاهد الأزهرية ضمن مبادرة "بداية جديدة".. صور

واصل فرع ثقافة الجيزة، برنامجه الثقافي المعد لطلاب المعاهد الأزهرية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ويستمر البرنامج حتى 13 نوفمبر الحالي.

بدأت الفعاليات، من داخل معهد فتيات الوراق الأزهري، حيث قدمت كل من مكتبتي امبابة، والطلبة والطالبات، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، تضمنت محاضرة بعنوان "المرأة المصرية وتحديات عصر العولمة" قدمتها الكاتبة الدكتورة وفاء الطيب، متحدثة عن أثر العولمة والانفتاح الثقافي على أدوار المرأة ومكانتها الاجتماعية، وعلاقة العولمة بالاستقرار الأسري والتنشئة الاجتماعية للأبناء.

كما أدار الباحث أحمد بكري، لقاء حواريا حول مفهوم "الجريمة الإلكترونية وأنواعها"، موضحا كيفية مواجهة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الطلاب، بمشاركة خالد حفني وحنان إبراهيم، وأخرى للأشغال اليدوية وتعليم فن الكروشيه، تدريب صباح متولي ومنى رجب، واختتم اللقاء بمسابقة ثقافية حول أنواع منصات التواصل الاجتماعي والاستخدام الأمثل لها، مع توزيع مجلات قطر الندى على المشاركين كهدايا رمزية، قدمها محمد حسين.

وتواصلت الفعاليات المنفذة ضمن خطة فرع ثقافة الجيزة برئاسة كرم ربيع، وإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وبالتعاون مع منطقة الجيزة الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبود.

وشهد المعهد الأزهري الإبتدائي بكفر عمار، محاضرة تثقيفية تناول خلالها الشيخ مصطفى سعيد - الواعظ بالأزهر الشريف - أهمية إعمال العقل وأساليب التفكير السليم، ودوره في مواجهة تحديات الحياة، إلى جانب مسابقة معلوماتية عن تاريخ محافظة الجيزة، وأهم المعالم الأثرية والتاريخية بها، نفذها عبد التواب محمود.

وقدمت مكتبة صول الثقافية، بالتعاون مع معهد علي بن أبي طالب الأزهري، ورشة حكي تحدثت بها رابعة محمد -أخصائي ثقافي، عن الانتماء والولاء للوطن، وكيف يُترجم هذا الانتماء من خلال سلوكيات إيجابية، واحتفالا بأعياد الطفولة، قدمت منى خليل ورشة فنية "رسم وتلوين".

واختتمت الفعاليات بمعهد القطورى الإعدادي الأزهرى، حيث عقدت مكتبة القطوري، محاضرة بعنوان "فضائل حسن الخلق"، أكد خلالها محمد إسماعيل، أن حسن الخلق من دعائم قيام المجتمعات القوية، بجانب ورشة فنية للتعبير عن أعياد الطفولة بالرسم والتلوين.



