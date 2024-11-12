سلاح الجريمة يكشف ملابسات ذبح طفلة على يد والدها وزوجته بالجيزة

كشف أمر الإحالة فى القضية رقم ٢٧٢٢ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال الجيزة، و التى اقدم فيها كهربائي على قتل طفلته "آيه" داخل شقته بمنطقة كرداسة، ومن ثم القاء اشلائها ببولاق الدكرور و الهرم، تفاصيل جديدة عن الواقعة.



وأضاف أمر الإحالة إنه بمعاينة النيابة لمسرح الجريمة عثرت بمحل الواقعة علي الأداة المُستخدمة في تجزئة جثمان المجني عليها، و ثُبت بتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها أية وحيد رمضان: ان بها إصابات قطعية حيوية بالأوعية الدموية الرئيسية بالعنق وعلامات تشير لحدوث الوفاه نتيجة نزيف حاد لذلك فإن الوفاه تعزي إلي إصابة قطعية بالعنق حدثت من أداه ذات حافة حاده من السكين أو ما في حكمه.



تبين من أمر الإحالة أن وحيد رمضان طه عبد الله، وحنفية على خلف نادى، في يوم ۲۰۲۳/۱/۲۹ بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة قتلا المجني عليها الطفلة / أية وحيد رمضان كريمة الأول, عمدا مع سبق الإصرار بأن أوهمت الثانية الأول بسوء سلوكها، وخلقت لديه فكرة الخلاص منها، فبيتا النية وعقدا العزم علي قتلها، فأعدا مخططا إجراميًا للخلاص منها وتحينا الزمان المناسب، فخلت الأولي المكان وما أن تهيأ لهما الظرف استل الأول سلاح أبيض " سكين " وأجهز علي المجني عليها، فأزرته الثانية بنحر عنقها حتى فاضت روحها قاصدين قتلا محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، ولتيقنهما وفاتها جزءا جسدها إلى أشلاء باستخدام أداه زردية علي النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمان حازا وأحرزا سلاح أبيض (سكين) بدون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية تقتضي ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.



حازا وأحرز أداه (زردية) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، بدون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة أن الشاهد الأول: أشرف.ح ٦٠ سنة ، صاحب شركة مقيم بحدائق الأهرام الجيزة، تلقى اتصالا هاتفيًا من أحد العاملين بالشركة خاصته وأخبره بعثور عامل نظافة علي جثمان المجني عليها بجوار الشركة، فأبلغ السلطات المختصة.



و الشاهد الثاني: محمد .ع، ٢٦ سنة، سائق توكتوك مقيم منشية البكاري- الهرم الجيزة، تلقي اتصال تليفونى من المتهمة الثانية، وطلبت منه مساعدتها والمُتهم الأول في حمل إناء ونقله إلي منطقة كفر طهرمس، فاستجاب لهما وحال وصولهم إلي محل العثور علي الجُثمان طلب منه المتهم الأول التوقف وفوجئ بإلقائه ما بداخل الإناء بجوار القمامة وانصرفوا.



كما تبين بأمر الإحالة أن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقي بلاغ العثور علي جثمان المجني عليها، فأجري تحرياته التي دلته علي أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمان لوجود خلافات بينهما والمجني عليها، فاتفقا علي الخلاص منها، ونفاذًا لذلك الاتفاق أعد المتهم الأول سلاحًا أبيض "سكين" وما أن تهيأ له الظرف حتي سدد لها طعنة باستخدام السلاح الأبيض المار بيانه قاصدًا الخلاص منها، حال تواجد المتهمة الثانية للشد من أزره وعقب تأكدهما من أنها فارقت الحياه، قطعاها إلى أشلاء لإخفاء جرمهما، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطهما، ونفاذًا لذلك الإذن تمكن من ضبطهما وحوزتهما السكين المُستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما واقعة قتل المجني عليها.



تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على حقيبة مدممة داخل نفق بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جزء من فتاة عبارة عن جسد بدون أطراف أو رأس أو أرجل، وجري نقل القطعة المعثور عليها إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



خلال عمليات البحث والتحري عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي أطراف الفتاة وأرجلها والرأس بأماكن متفرقة بمنطقة منشأة البكاري بدائرة قسم شرطة الأهرام، وجري نقلهم أيضا إلي المشرحة، وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات تبين أن والدها مرتكب الواقعة، على الفور نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض عليه و اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق وبدورها احالته إلى المحاكمة الجنائية.