نائب محافظ دمياط تتابع فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".. صور

أجرت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية لمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، والمدينة الصديقة للنساء، لمتابعة العديد من الفعاليات والورش المتنوعة التي تقام بهما، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان"، وذلك بحضور مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة، و ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأكرم فياض، مدير مكتبات مصر العامة بالمحافظة، و عبدالخالق فرج، رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج.



واستهلت المهندسة شيماء الصديق، الجولة التى تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بتفقد معرض منتجات الدورات التدريبية بالمدينة الصديقة للنساء، ومعرض ذوي الهمم التابع لجمعية كفالة اليتيم والتنمية ومركز طيبة، وحرصت "نائب المحافظ" على التواصل المباشر مع العارضات، وأشادت بجهودهم في صناعة منتجات يدوية فريدة من نوعها، كما عبرت عن إعجابها بالمنتجات التي صنعها ذوى الهمم، مؤكدةً على ضرورة دمجهم في المجتمع ودعم قدراتهم وإبداعاتهم، وأشارت إلى أن المحافظة تحت قيادة الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تسعى دوماً نحو تقديم الدعم الكامل للسيدات و تعزيز محاور دعم وتمكين المرأة وضع خطة لإقامة معرض بيع ثابت لمنتجات السيدات .

كما تفقدت الورش التدريبية للمرأة على الحرف اليدوية التراثية، وورش الحكي عن طريق الصيد وكيفية صناعة شباك الصيد، وأشادت المهندسة شيماء الصديق، بهذه الورش التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتشجيع الإبداع في إعادة استخدام المواد المستعملة، وأكدت أن هذه الورش تعمل على نقل التراث الشعبي والبحري للأجيال القادمة، وتعريفها بتاريخ المنطقة.

وتفقدت أيضا معرض منتجات إعادة التدوير بقاعة الأنشطة والهوايات بالمكتبة وورش الحكي المخصصة للأطفال، وورش تعليم الشطرنج، والرسم، والالقاء، وإعادة التدوير، كما شهدت حفل دمج للأطفال من ذوي الهمم، وقدمت بعض النصائح للأطفال عن كيفية الحفاظ على البيئة المحيطة، وأهمية التعلم بالنسبة لهم.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق، على أهمية تنمية مهارات الأطفال في مختلف المجالات، مشيرةً إلى أن هذه الدورات تساهم في تنمية قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم الحياتية، وشددت على ضرورة دمج الأطفال ذوي الهمم في المجتمع وتوفير فرص متساوية لهم.

كما شهدت المهندسة شيماء الصديق، استعراضات مسرحية وغنائية على المسرح الروماني، وأعربت على سعادتها بحضور هذا الحفل، وأشادت بالمواهب الشابة الموجودة، مؤكدة على ضرورة دعم الفن والثقافة لبناء مجتمع واعٍ ومبدع، داعيةً جميع الجهات المعنية بالتعاون من أجل دعم هذه البرامج وتوسيع نطاقها.

وفي الختام، تفقدت نائب محافظ دمياط، معرض الرسام حسام الخياط، بالسوق الحضاري برأس البر، وأعربت عن إعجابها بالأعمال الفنية المعروضة التي تعكس رؤية فنية عميقة وإبداعاً متميزاً.

وأشادت بقدرة الفنان على التعبير عن مشاعره وأفكاره من خلال لوحاته، وأكد نائب المحافظ على أهمية دعم الفنانين وتوفير الفرص المناسبة لعرض أعمالهم، مشيرةً إلى أن الفنون تلعب دوراً هاماً في إثراء الحياة الثقافية للمجتمع.