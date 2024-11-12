ختام مهرجان أمير الشعراء الحادي عشر في جامعة الفيوم

شهد الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، ختام "مهرجان أمير الشعراء الحادي عشر" والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الثقافي والفني خلال الفترة من الأحد الموافق ٢٠٢٤/١١/١٠ وحتى الثلاثاء ٢٠٢٤/١١/١٢، بحضور الدكتور وائل طوبار ، منسق عام الأنشطة الطلابية، وأعضاء لجنة التحكيم: الدكتور كمال عبدالعزيز إبراهيم، الأستاذ المتفرغ بكلية دار العلوم ورئيس اللجنة، والدكتور وليد الشيمي، الأستاذ بكلية دار العلوم، الدكتور محمد دياب غزاوي، الأستاذ بكلية الآداب، الدكتور إيهاب المقراني، بكلية الآداب أعضاء اللجنة، لمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعدد من طلاب الكليات، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الموافق ٢٠٢٤/١١/١٢ بالمكتبة المركزية.

صرح الدكتور عاصم العيسوي، أنه شارك في فعاليات مهرجان أمير الشعراء ٧٠ طالبًا وطالبة في شعر الفصحى و٤٥ طالبًا وطالبة في شعر العامية على مستوى كليات الجامعة بهدف اختيار خمسة مشاركين من كل مسابقة لتصعيد الثلاثة الأوائل لتمثيل الجامعة في مسابقة إبداع على مستوى الجامعات المصرية.

وقام الدكتور عاصم العيسوي، والدكتور كمال عبدالعزيز إبراهيم، بتكريم المراكز الخمس الأولى فى مسابقتى أمير شعراء الفصحى والعامية وهم:

في شعر الفصحى حصل على لقب أمير الشعراء والمركز الأول الطالب محمد مجدي عماد كلية الطب البشري، والمركز الثاني الطالب محمود أحمد عبدالله كلية الطب البشري، والمركز الثالث حازم مصطفى حسين كلية التربية، والمركز الرابع نسرين ثروت محمد كلية الطب البشري وحصد المركز الخامس الطالب يوسف حسام محمود كلية التربية.

وفي شعر العامية حصل على لقب أمير الشعراء والمركز الأول الطالب أحمد سامي أحمد كلية الطب البشري، والمركز الثاني حمادة عيد إسماعيل كلية التمريض، والمركز الثالث عبدالرحمن حمدي عبدالعزيز كلية الآداب والمركز الرابع أحمد عبد الناصر فيصل كلية الآداب، وحصدت المركز الخامس الطالبة علياء حسين عبد الستار كلية الآداب.

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