البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة النخل

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد الأربعاء، العظة الأسبوعية، بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس أبي سيفين بعزبة النخل.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، صلوات العشية قبيل إلقاء العظة، وذلك بمشاركة الأنبا سيدراوس أسقف عام كنائس عزبة النخل، وكهنة وشمامسة، وخدام الإيبارشية.

وأعلنت كنائس عزبة النخل عن استعداداتها لاستقبال البابا تواضروس، من خلال توزيع دعوات على شعب الكنيسة لتنظيم حضورهم الاجتماع والتي تستضيفه الكنيسة خلال هذا الأسبوع.

وقامت كنائس عزبة النخل بتوزيع دعوات الحضور على شعب الكنيسة، بموجب بطاقة الرقم القومي، وتوزيعها عليهم خلال قداس الأحد الماضي، وذلك في إطار استعدادات قطاع كنائس عزبة النخل، ويتولى فريق الكشافة الكنسية مهمة تنظيم الحضور والدخول لحضور الاجتماع الاسبوعي.