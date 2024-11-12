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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بفيديو واقعة إصابة طفلة خلال حادث تصادم بدمياط.. صور

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن واقعة إصابة طفلة خلال حادث تصادم بدمياط،  وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً اصطدام قائد دراجة نارية بطفلة بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات باستقبال (طفلة "5 سنوات" – مقيمة بدائرة مركز شرطة فارسكور"مصابة بجروح وكدمات ") إثر تعرضها لحادث سير.

وبسؤال والدتها أفادت بأنه حال عبورها ونجلتها الطريق بدائرة المركز اصطدمت بنجلتها (دراجة نارية) مما أدى إلى حدوث إصابتها.

تم ضبط الدراجة النارية، وقائدها (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور) .
 

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