محافظ الشرقية يُكرم لاعبي ومدربي فريق منطقة الشرقية للكاراتيه

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية، مشيداً بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء المحافظة في حصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على المستوى المحلي والقاري والعالمي.

جاء ذلك خلال لقائه لاعبي ومدربي منطقة الشرقية للكاراتيه الحاصلين علي الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في البطولات المحلية والقارية والعالمية، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للرياضة، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب، والدكتور عمر حجازي والسيد خليل معاوني وكيل وزارة الشباب والرياضة.

أشاد المحافظ بدعم وزير الشباب والرياضة المستمر لكل الألعاب الرياضية وتشجيع المتميزين رياضياً لتحطيم الأرقام القياسية وحصد البطولات القارية والدولية مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال لعبة الكاراتيه لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة عن امتنانه لمحافظ الشرقية لحرصه على استقبال مدربي ولاعبي منطقة الشرقية للكاراتية وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير لتمثل لهم قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية، مؤكداً أن المديرية جادة في اكتشاف المواهب الشابة بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة وتهيئة الأجواء المناسبة لها لتجهيزها بدنياً وفنياً لتشارك في البطولات الرياضية.

كما أعرب لاعبو ومدربو منطقة الشرقية للكاراتية عن سعادتهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير مقدمين الشكر للمحافظ لرعايته لكل الفعاليات الرياضية ودعمه الدائم والمستمر لقطاع الرياضة.