326.5 مليون درهم إيرادات “يلا” خلال الربع الثالث

أعلنت مجموعة "يلا المحدودة"، الشركة المتخصصة في مجال الشبكات الاجتماعية والألعاب والمدرجة في بورصة نيويورك، عن تحقيق إيرادات بقيمة 326.5 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة سنوية بلغت 4.4% مقارنةً بالعام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل بنسبة 11.2% ليصل إلى 144.0 مليون درهم، مما يعكس الأداء المالي القوي للشركة.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 14.5% ليصل إلى 40.2 مليون مستخدم، بينما شهد عدد المشتركين في الخدمات المدفوعة ارتفاعًا بنسبة 12.0% ليصل إلى 12.6 مليون مستخدم. وبلغت إيرادات المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من العام 913.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

أكد يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، أن النجاح يعود إلى التزام الشركة بتوطين منصاتها وإطلاق ميزات جديدة تلائم احتياجات المستخدمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن التحول الرقمي المستمر في المنطقة يتيح فرصًا واسعة للنمو ويعزز من دور الشركة في التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، أشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة "يلا"، بالنمو الاستثنائي في قاعدة المستخدمين، خاصة من خلال ألعاب "يلا لودو" و"101 أوكي يلا"، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع إلى تعزيز تجربتها الرقمية وتوسيع نطاق نجاحها عبر مختلف المنتجات والمنصات لتلبية تطلعات المستخدمين في المنطقة.



