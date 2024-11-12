الأمن يضبط المتهمة باستدراج طفلتين بغرض سرقة قرط ذهبي في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بإستدراج طفلتين بقصد الاستيلاء على قرط ذهبى خاص بإحداهن.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات باستدراج طفلتين للاستيلاء على قرط ذهبى خاص بإحداهن.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (عامل، ربة منزل – مقيمان بدائرة القسم) وبرفقتهما جارتهما ربة منزل وأفادا بتضررهما من الأخيرة لقيامها باستدراج طفلتيهما "كريمة الأول وكريمة الثانية" بقصد سرقة قرط ذهبى خاص بإحداهن، ولدى علمهما قاما بالاتصال بها وعادت وبرفقتها الطفلتين.

وبمواجهة المشكو فى حقها اعترفت بارتكاب الواقعة، ولدى افتضاح أمرها قامت بإعادة الطفلتين دون حدوث أي مكروه لهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.