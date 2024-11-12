نائب محافظ القاهرة يتابع الموقف التنفيذي لمرافق شق الثعبان

عقد أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمقر المنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير المستمرة ومستجداتها بالمدينة الصناعية لصناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره والمهندسة سارة ابراهيم بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، وممثلي شركات المرافق العاملة بالمشروع ومنها شركة مياه القاهرة والصرف الصحي والشركة المصرية للاتصالات والكهرباء واستشاري المشروع وعدد من التنفيذين.

وخلال اللقاء التنسيقي اطلع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية من خلال ممثلي شركات المرافق على أحدث نسب التنفيذ الحالية للأعمال على أرض الواقع مع تحديد الجداول الزمنية للانتهاء منها للالتزام بتنفيذها وعدم الإخلال بالتوقيتات ونهوها على وجه السرعة.

وأكد اشرف منصور أن أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التي تحظى بشهرة عالمية وتطوير الخدمات بها لجعلها مدينة عالمية وطبقا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وشدد على ضرورة التنسيق المستمر والتام بين جميع الاجهزة و الشركات العاملة بتطوير المرافق والالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتذليل كافة الصعوبات والتعارضات لانتهاء كافة الاعمال لتتم بعد ذلك اعمال الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية طبقا للخطة الموضوعة بالتوازي مع الانتهاء من دراسة ملفات تقنين الاوضاع وتحويلها من اقتصاد غير رسمي إلى رسمي حفاظا على المال العام واملاك الدولة ومن خلال الاستفادة القصوى لأعمال التطوير و الخدمات التي تقوم بها الدولة تشجيعا للتعاقد لاستخدامها .

وشدد نائب محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من إزالة كافة الإشغالات التى تعيق عملية التطوير وإلزام أصحاب المعارض والمصانع بالمساحات المخصصة لهم وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

الجدير بالذكر ان تقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق ٥ كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي، وهي تتكون من ٣ مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة ١٦٠٨ أفدنة بمساحة تقديرية ٦.٥ مليون متر مربع بطول واجهة علي الاوتوستراد ١.٨كم وتحتوي ٢٥٢٥ مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان .