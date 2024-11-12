رجب يناشد وزارة التضامن بسرعة حل مشكلته ومراجعة حالته

يستغيث رجب عبد المجيد طحاوي، البالغ من العمر 46 عامًا والمقيم في دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بعد أن تم إيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة" الذي كان يحصل عليه.

ويشير رجب إلى أنه كان يستفيد من المعاش لمساعدته في تلبية احتياجاته اليومية، إلا أن عملية تحديث البيانات وتغيير محل الإقامة كانت السبب في إيقاف صرف المعاش عبر الكارت الخاص به.

وأنه يعاني من ظروف مالية صعبة ويواجه صعوبة كبيرة في توفير لقمة العيش، نظراً لعدم قدرته على العمل بسبب حالته الصحية أو ظروفه الاجتماعية، مما يجعله في حاجة ماسة لهذا المعاش الذي كان يعتبر المصدر الأساسي لدخله.

ولذلك يناشد رجب المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل لحل مشكلته ومراجعة حالته الإنسانية، حيث يعاني من آثار شديدة بسبب قطع المعاش ويأمل في استعادة الدعم الذي يساعده على العيش بكرامة.

ويأمل رجب أن تجد استغاثته استجابة عاجلة من قبل الجهات المعنية، حتى لا تفوت الفرصة في مساعدته قبل أن تتدهور حالته أكثر.