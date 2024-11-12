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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب زيادة قيمة الإيجار.. رفض دعوى طرد نادي الشمس من موقعه

أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت محكمة الاستئناف حكماً برفض دعوى طرد نادي الشمس من مقره، حيث جاء هذا الحكم بعد معركة قضائية طويلة استمرت لعدة سنوات.

تفاصيل الدعوي عندما حاولت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير زيادة القيمة الإيجارية علي النادي، وأقامت دعوى طرد مقيدة تحت رقم 2102 لسنة 2023 إيجارات كلي شمال القاهرة.

وطالب المستشار هيثم عباس المستشار القانوني لنادي الشمس الرياضي بعدم قبول الدعوى لتوافر إتفاق وشرط التحكيم بالعقد المبرم بين النادي وشركة مصر الجديدة.

وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، وتم الاستئناف من قبل الشركة، وقضت محكمة الاستئناف بالرفض وتأييد حكم أول درجة.

استئناف حكم المستشار هيثم عباس القيمة الإيجارية زيادة القيمة الإيجارية مصر الجديدة مصر الجديدة للاسكان والتعمير معركة قضائية نادى الشمس الرياضى