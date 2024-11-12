بسبب زيادة قيمة الإيجار.. رفض دعوى طرد نادي الشمس من موقعه

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً برفض دعوى طرد نادي الشمس من مقره، حيث جاء هذا الحكم بعد معركة قضائية طويلة استمرت لعدة سنوات.

تفاصيل الدعوي عندما حاولت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير زيادة القيمة الإيجارية علي النادي، وأقامت دعوى طرد مقيدة تحت رقم 2102 لسنة 2023 إيجارات كلي شمال القاهرة.

وطالب المستشار هيثم عباس المستشار القانوني لنادي الشمس الرياضي بعدم قبول الدعوى لتوافر إتفاق وشرط التحكيم بالعقد المبرم بين النادي وشركة مصر الجديدة.

وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، وتم الاستئناف من قبل الشركة، وقضت محكمة الاستئناف بالرفض وتأييد حكم أول درجة.