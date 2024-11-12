"بحوث الصحراء": شراكة مجتمعية مع الأهالي وشيوخ القبائل للتنمية الزراعية بوسط سيناء

استكملت الفرق البحثية بمركز بحوث الصحراء جهودها لتنفيذ أنشطة تنموية زراعية مستدامة بوسط سيناء، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة استكمال خطط التنمية بشبه جزيرة سيناء وتحقيق التنمية الشاملة بها.

وبدأ فريق بحثي من المركز، بالتنسيق مع مكتب شئون القبائل في مركز نخل، في دراسة احتياجات التنمية الزراعية في المنطقة وعقد اجتماعات مع القيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والأهالى بالتجمعات البدوية لتحديد أولوياتهم.

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أهمية هذه الأنشطة في تحقيق التنمية المستدامة في سيناء، مشيراً إلى أن المركز يولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سهى الديب، رئيس برنامج مكتب الخدمات والاستشارات الزراعية في وسط سيناء، أن الفريق البحثي قام بإجراء العديد من الزيارات الميدانية وعقد حلقات نقاشية مع أهالي المنطقة لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم، مؤكدةً على أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات زراعية متكاملة للمزارعين، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المناخية، وتحسين إنتاجيتهم.

وأضاف شوقي إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية، حيث يتم إشراك أهالي المنطقة في وضع الخطط وتنفيذها، مما يضمن استدامة المشروعات الزراعية وتحقيق النتائج المرجوة.

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