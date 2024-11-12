إيتيدا تدعم مشاركة 8 شركات مصرية في معرض "إلكترونيكا 2024"

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن دعمها لمشاركة ثماني شركات مصرية متخصصة في التصميم الإلكتروني ضمن فعاليات معرض "إلكترونيكا 2024"، والذي يقام في ميونيخ بألمانيا خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر.

وتأتي هذه المشاركة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بهدف تعزيز الحضور المصري في هذا الحدث العالمي الرائد.

تضم الشركات المشاركة تحت مظلة الجناح المصري كلًا من: "أتومز"، "برايت سكايز"، "سبكتراترونيكس"، "كورتك إنوفيشنز"، "إل سكوير"، "ميمز فيجن"، "إس إس تي إم"، و"سويفت آكت". ويتيح دعم إيتيدا لهذه الشركات فرصة استعراض أحدث منتجاتها وخدماتها أمام كبرى الشركات العالمية والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز قدرتها على التوسع، وزيادة صادراتها، واستكشاف أسواق جديدة في مجال تصميم الإلكترونيات.

يأتي هذا الدعم ضمن جهود إيتيدا المتواصلة لدعم الشركات المصرية في المحافل الدولية، وفتح آفاق جديدة لها لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار. كما يعكس ذلك جهود المبادرة الرئاسية "مصر تصنع إلكترونيات"، والتي تهدف إلى دعم صناعة الإلكترونيات محليًا، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات من المنتجات الإلكترونية.

يعد معرض "إلكترونيكا" أحد أهم الأحداث العالمية في مجال الإلكترونيات، ويقام كل عامين في مدينة ميونيخ، حيث يجذب أبرز الشركات والجهات العاملة في القطاع. ويشمل المعرض مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة، ويعد منصة عالمية لمناقشة أحدث الأبحاث والتطبيقات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتنقل الكهربائي، والطاقة الذكية.



