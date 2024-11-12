صوت الناس.. مُسنة تستغيث بالتضامن لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة بالعمرانية

وردت إلينا رسالة من نعمت عبد الحميد غريب، البالغة من العمر 65 عامًا، وتعيش في دائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، تفيد بأنها كانت تحصل على معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن تم إيقافه بسبب تحديث البيانات من قبل الجهة المسؤولة.

ورغم محاولاتها المتكررة من خلال التوجه إلى المركز المختص لإنهاء الإجراءات اللازمة، إلا أنها تواجه صعوبة في التنقل بسبب تقدمها في السن وضعف حالتها الصحية.

ولهذا تناشد "نعمت" المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي سرعة التدخل لبحث حالتها، والعمل على استعادة حقها في المعاش قبل أن يؤثر ذلك على حياتها اليومية.

و أن يتم النظر في حالتها وتقديم الدعم اللازم لها، لتمكينها من استكمال الإجراءات المطلوبة بدون الحاجة إلى التنقل خاصة في ظل صعوبة تحركها بسبب سنها المتقدم واحتياجها الشديد له؛ نظرا لعدم قدراتها على العمل لقضاء حاجتها اليومية، ولهذا تستغيث بالمسؤولين لانقاذها قبل فوات الأوان.