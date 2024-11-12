وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى طهطا العام

أجرى اليوم الثلاثاء الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية لمستشفى طهطا العام رافقه خلالها الدكتور جون صدقي استشاري جراحة القلب بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج ووفد من مديرية الصحة وكان في استقبالهم الدكتور أحمد صابر مدير المستشفي.

وتاتي تلك الزيارة بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة وتمهيداً لتجهيز وتشغيل قسم جراحات القلب المفتوح في خطوة هي الأولي من نوعها بالمحافظة

ومن جانبه قال دويدار انه حان الوقت لأن يجني المواطن ثمار التطوير والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة تجاه القطاع الصحي بالمحافظة .

وتفقد وكيل وزارة الصحة قسم القسطرة القلبية بالمستشفى مشيداً بجهود الكوادر الطبية و انتظام العمل و الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفي و خلال الزيارة تم عقد اجتماع مصغر لاستعراض الإجراءات النهائية ومتطلبات تشغيل قسم جراحات القلب المفتوح بالمستشفي لتصبح أول مستشفي عام بالمحافظة يجري بها عمليات القلب المفتوح .

وفي سياق متصل عقد أيضا وكيل وزارة الصحة إجتماع أخر ضم كلا من المدير المالي والإداري ومسئول وزارة المالية بالمستشفي وإدارة المستشفى.

تناقش الحضور من خلاله كل ما يخص الشئون المالية ومعوقات الصرف و غيرها .

ووجه دويدار بتكليف لجنة مشتركة من الشئون المالية والإدارية والتموين الطبي بمديرية الصحة لمدة أسبوع أو أكثر لعمل معايشة بالمستشفي وتدريب العاملين ورفعة مستوي الوعي الإداري لديهم.

وخلال الزيارة استوقف عدد من المواطنين والعاملين وكيل وزارة الصحة لعرض مطالبهم.

وعلي الفور وجه " دويدار" بالإستجابة لهم وفحص تلك المطالب وتلبيتها وفق الضوابط و القواعد.

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