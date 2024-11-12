ads
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس حارس عقار وبائع خردة بتهمة سرقة تماثيل وكتب تاريخية من شقة بالعجوزة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس حارس عقار  وتاجر خردة لاتهامهما بسرقة تمثالين من البرونز والأكليريك من داخل شقة سكنية بالعجوزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
واعترف المتهم الأول انه يعمل حارسًا للعقار الذى يقطن به مالك الشقة التى شهدت واقعة السرقة، مضيفًا أنه كان يعلم بأن مالك الشقة لديه العديد من المقتنيات باهظة الثمن، فأتفق مع بائع خردة على سرقة محتويات الشقة ومحاولة بيع تلك المقتنيات لكسب المال.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استولى على تمثالين من البرونز و الأكليرك، بالإضافة إلى استيلائه على 56 نسخة كتاب، سعر النسخة الواحدة 4000 جنيه.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من أحد الاشخاص مفاده اكتشاف سرقة مجموعة من المقتنيات النادرة و التاريخية، من داخل شقته بدائرة القسم.
وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين أن حارس العقار وراء الواقعة، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وإعطاء المسروقات لتاجر خردة لبيعها بغرض كسب المال.
 

باهظة الثمن تاريخ تاجر خردة التاريخية شقه سكنية جنح شمال الجيزة