جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة جنوبي لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 13 غارة جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت استمرت ساعتين، مستهدفاً مناطق متفرقة.

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي ركز معظم هجماته على حارة حريك، وقد استمرت هذه الغارات لفترة طويلة، متابعا: «تعد هذه المرة الأولى التي يُهاجم فيها جيش الاحتلال الضاحية الجنوبية في ساعات النهار وقبل الظهر بهذه الشدة».

وأكد أن الاحتلال شن غارة أخرى استهدفت أحد المباني في محافظة جبل لبنان، وبالتالي فإن هذه الضربة بعيدة تماماً عن المناطق المعتادة للاحتلال، مواصلا: «وزارة الصحة اللبنانية، في حصيلة أولية، أعلنت عن سقوط 5 شهداء نتيجة هذه الهجمات».

ولفت إلى أن الغارات تواصلت على مختلف المناطق في الجنوب اللبناني، حيث كانت مدينة صور الأكثر تعرضاً للاعتداءات خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى عدد من المناطق في القطاع الأوسط.

وواصل: «أما في القطاع الشرقي، فلم يكن الوضع أفضل، إذ تعرضت المنطقة لغارات جوية وقصف مدفعي متزايد، حيث وصل القصف إلى عمق كبير داخل الأراضي اللبنانية، متجاوزاً الـ20 كم من الحدود الجنوبية».