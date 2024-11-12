تفقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة كفرالشيخ الإعدادية القديمة بنات بشرق مدينة كفرالشيخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والتي تضم 30 فصلًا بعدد 1200 طالبة، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والمهندس أحمد العوضي رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.

خلال تفقده لفصول المدرسة، أكد محافظ كفرالشيخ، على تنفيذ خطة المناهج التعليمية، وتفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة للطلاب، والاهتمام بالموهوبين، والاهتمام بسجل المعلم لكل فصل، وتفعيل لائحة الانضباط، وتفعيل الأنشطة للطلاب، وتطبيق القرارات الوزارية بشأن العملية التعليمة.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تتم متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ خطة المناهج.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويحظى باهتمام الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المعنيين، لضمان حسن أداء العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبنائنا الطلاب، لتحقيق أعلى معدلات التفوق.

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