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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يدعم مدرسة النور للمكفوفين بأغطية استعدادا للشتاء

وأجهزة مكاتبات تعليمية

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
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دعم، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة خالد بن الوليد للنور والمكفوفين بمدينة كفرالشيخ، بـ34 لحاف فايبر و7 أجهزة مكاتبات تعليمية، بالتعاون مع المجتمع المدني، مؤكدًا دعمه الكامل للمدرسة وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الهمم، خاصةً المكفوفين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، خلال افتتاح تطوير معمل الحاسب الآلي وجولته التفقدية بمدرسة النور للمكفوفين، على دعمه الكامل لأبنائنا الطلاب، مشيرًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية ودعم أبنائنا من ذوي الهمم، وخاصةً المكفوفين، لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة تلبي احتياجاتهم.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة مستمرة في تطوير المنشآت التعليمية وتقديم كل سبل الدعم اللازم، إيمانًا بأهمية تمكين هذه الفئة العزيزة من المجتمع ودمجها في مسيرة التنمية الشاملة.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم.

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