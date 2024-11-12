مصطفى فتحي قائد الفراعنة أمام كاب فيردي.. في هذه الحالة

يرتدى اللاعب مصطفى فتحى لاعب بيراميدز، شارة كابتن منتخب مصر فى مباراته أمام الرأس الأخضر المقرر لها الجمعة المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وذلك حال مشاركته أساسيا فى المباراة المنتظرة أمام كاب فيردي.

يأتي ذلك بعد غياب عددٍ كبير من اللاعبين الأساسيين عن معسكر المنتخب الجاري للاراحة.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن القائمة المختارة لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفي شوبير

احمد رمضان بيكهام

حسام عبد المجيد

حمدي فتحي

محمد أحمد ربيعه (لاعب نادي سموحة)

محمد حمدي

احمد نبيل كوكا

احمد عيد

محمد شحاته

محمود صابر

عمر كمال

مروان عطية

محمود حسن تريزيجيه

نبيل عماد دونجا

ناصر ماهر

مصطفي فتحي

طاهر محمد طاهر

عمر مرموش

إبراهيم عادل

محمود عبد الحفيظ زلاكا

مصطفي محمد

أسامة فيصل.