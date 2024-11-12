دوري المظاليم.. إجراء قرعة القسم الرابع ودوري القطاعات بشمال الصعيد

أجرت منطقة المنيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعة دوري القسم الرابع، ودوري القطاعات لفرق الناشئين لمحافظات (المنيا- أسيوط- بني سويق- الفيوم- الوادي الجديد)، للموسم الكروي الجديد 2024-2025 .

أجريت القرعة برئاسة اللواء إيهاب عبد العظيم، رئيس المنطقة ومقرري المسابقات، ومندوبي الأندية بالمحافظات الخميس .

جدول مباريات القسم الرابع موسم 2024-2025

وقد أسفرت القرعة بدوري القسم الرابع، والذي يضم أندية سمالوط، ومركز شباب مدينة المنيا، ومركز شباب العدوه، ومركز شباب ديرمواس، ونادي دير مواس، ونادي مغاغة، ونادي سكر ابوقرقاص، عن انطلاق المسابقة الجمعة المقبلة.

وقال الكابتن ايمن فتحي، مقرر اللجنة، تقام 3 مباريات الجمعة المقبلة، ضمن الاسبوع الاول وهي نادي دير مواس مع مركز شباب العدوه، بملعب مركز شباب دير مواس، ومركز شباب مدينة المنيا مع مركز شباب دير مواس، بملعب مركز شباب البرجاية، ونادي مغاغة الرياضي مع نادي سمالوط الرياضي، بملعب مركز شباب مغاغة، فيما يحصل نادي سكر ابوقرقاص علي راحة اجبارية وفقا لجدول المباريات.

قرعة مسابقات قطاعات الناشئين مواليد 2005، و2007، و2008، الاسبوع المقبل.

وقال الكابتن محمد عبد الكافي، مقرر اللجنة، تضم مسابقة مواليد 2005 كلا من أندية نادي الهنداو بالوادي الجديد، ونادي المنيا، ونادي ناصر الفكرية بالمنيا، ونادي بني سويف الرياضي، ومركز شباب الفيوم.

وتضم مسابقة 2007، اندية مركز شباب الداخلة، ونادي بترول اسيوط، ونادي اسمنت اسيوط، وناصر الفكرية بابوقرقاص، ومركز شباب ناصر ملوي ونادي شبان مسلمين الفشن، ومركز شباب ببا، ومركز شباب قلهانه بالفيوم .

وتضم مسابقة 2008، اندية المنيا وناصر الفكرية، ونادي تليفونات بني سويف، واهناسيا، ومركز شباب التنمية الشبابية، ببني سويف.

قرارات لجان المنطقة ولجنة المسابقات موسم 2024-2025

واكد الكابتن محمد كمال، رئيس لجنة مسابقات القسم الرابع، علي تطبيق لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم علي الجميع من لاعبين وأجهزة فنية وادارية، محذرا الجميع من توقيعات عقوبات علي المخالفين وفقا للائحة المسابقات، متمنيا للجميع موسم ناجح .

وشدد اللواء ايهاب عبد العظيم، رئيس المنطقة، الالتزام بمواعيد المسابقات، وعدم الاعتذار عن اي مباراة بعد الموعد المحدد للائحة، مؤكدا على مكينة جميع المسابقات الكترونية، واعلان النتائج والقرارات الخاصة بلجان المسابقات أولا بأول من خلال الموقع الالكتروني للمنطقة، أو من خلال الجروبات الخاصة بكل مسابقة وقطاع .

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