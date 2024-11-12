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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد ‏مدرسة خالد بن الوليد للنور والمكفوفين

للاطمئنان على سير العملية التعليمية

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
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تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة خالد بن الوليد للنور والمكفوفين بمدينة كفر الشيخ، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب التعليمي، والتي تضم 9 فصول ابتدائي وفصل رياض أطفال بعدد 82 طالب وطالبة، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، صالة الطعام، وعيادة الطبيب، وغرفة المجالات، وغرفة الشبكات، وفصل رياض الأطفال، وعددًا من فصول المدرسة، وأعمال تطوير معمل الحاسب الآلي، وغرف إقامة الطالبات، واستمع إلى إلقاء قصيدة شعرية من أحد التلاميذ بالمكتبة المدرسية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال جولته التفقدية بمدرسة النور للمكفوفين، على دعمه الكامل لأبنائنا الطلاب، مشيرًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية ودعم أبنائنا من ذوي الهمم، وخاصةً المكفوفين، لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة تلبي احتياجاتهم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في تطوير المنشآت التعليمية وتقديم كل سبل الدعم اللازم، إيمانًا بأهمية تمكين هذه الفئة العزيزة من المجتمع ودمجها في مسيرة التنمية الشاملة.

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