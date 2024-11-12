غدًا.. منتخب مصر يطير إلى الرأس الأخضر لمواجهة منتخبها

تطير بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى تمام الساعة الثالثة عصر غد الأربعاء إلى الرأس الأخضر لخوض مباراة المنتخبين يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن القائمة المختارة لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي ١٥ و١٩ نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفي شوبير

أحمد رمضان بيكهام

حسام عبد المجيد

حمدي فتحي

محمد أحمد ربيعه (لاعب نادي سموحة)

محمد حمدي

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

محمد شحاته

محمود صابر

عمر كمال

مروان عطية

محمود حسن تريزيجيه

نبيل عماد دونجا

ناصر ماهر

مصطفي فتحي

طاهر محمد طاهر

عمر مرموش

إبراهيم عادل

محمود عبد الحفيظ زلاكا

مصطفي محمد

أسامة فيصل.