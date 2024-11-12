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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

20 نوفمبر.. حفل تأبين الفنان الراحل مصطفى الفقي بجاليري ضي الزمالك

الفنان الراحل مصطفى
الفنان الراحل مصطفى الفقى
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أعلن الفنان والناقد هشام قنديل، مدير جاليرى ضى، عن حفل تأبين الفنان الكبير الراحل دكتور مصطفى الفقى، بمقر الجاليرى بالزمالك، وذلك يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر 2024.

وكان مساء الخميس 7 نوفمبر 2024، قد رحل عن عالمنا الفنان التشكيلي الكبير مصطفى الفقي، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عن عمر يناهز 87 عاما، بعد ما أثرى الحياة التشكيلية والأكاديمية بالعديد من المعارض والتجارب الفنية المتباينة .

ونعى الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان التشكيلي الكبير الدكتور مصطفي الفقي، قائلا: "لا يسعنا إلا أن نتقدم باصدق عبارات التعزية والمواساة لأهل فقيد الساحة الفنية التشكيلية المصرية راجين من المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ولقد حفر أسمه في سجل الرموز الخالدين بما أسهم به بشكل كبير في الحركة الفنية التشكيلية المصرية وبما تميز به طابعه ولمساته الفنية المتفردة، كما كانت حياته مثالًا للمثقف والمبدع فحظى دوما باحترام كافة المثقفين والفنانين، رحم الله الفنان أستاذ الأجيال مصطفى الفقي".

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