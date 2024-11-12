محافظ كفرالشيخ يتفقد موقع سوق الخميس الجديد

‏تفقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، موقع السوق الأسبوعي الجديد، المشهور بسوق الخميس، على مساحة 6 أفدنة غرب مدينة كفرالشيخ، وذلك بهدف توسعة وتنظيم الشوارع الداخلية بالمدن، والحفاظ على مظهرها الحضاري، فضلًا عن تحقيق الحركة المرورية، وتسهيل مرور المواطنين، بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجه محافظ كفرالشيخ، بمتابعة السوق الأسبوعي الجديد وفقًا للخطة الموضوعة، في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، مشددًا بالحفاظ على نظافة الأسواق، واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ إلى الأسواق الجديدة، مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، ومواجهة الإشغالات، والأسواق العشوائية لتحقيق الانضباط المروري، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن إنشاء أسواق حضرية جديدة في مدن المحافظة، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وتعزز المظهر الحضاري لأبناء المحافظة.

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