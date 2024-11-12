أول تعليق من محامي إمام عاشور بعد حكم حبس اللاعب 6 أشهر

علق محمد عثمان المستشار القانوني للاعب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حكم محكمة جنح استئناف الشيخ زايد، بحبس إمام عاشور 6 أشهر في قضية الاعتداء على فرد الأمن بأحد المولات.

قال محمد عثمان في تصريحات صحفية: لم يتم إخطارنا بالجلسة التي حُكم فيها على إمام عاشور، بالحبس 6 أشهر، وبالتالي الحكم صدر غيابيا.

وأضاف محامي إمام عاشور: سنقوم بعمل استئناف ومعارضة، وسيتم إيقاف تنفيذ حكم الحبس.

وعاقبت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بالحبس 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

مرافعة دفاع لاعب الأهلي

طلب الدفاع، ببراءة لاعب الأهلي إمام عاشور من تهمة ضرب فرد الأمن، وقال إن اللاعب حضر إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه بتعرض زوجته للتحرش اللفظي بصحبة صديقه فقط، وليس أكثر من 10 أشخاص، كما ادعى المجني عليه.

وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة أثبتت مضايقة زوجة إمام عاشور واصطحاب أفراد الأمن المشكو في حقهم وتهريبهم خارج المول، وكذلك تعرض أسرة زوجة إمام عاشور لخديعة من إدارة الأمن داخل المول، حيث إنهم أوهموهم أنه تم التحفظ على المشكو في حقهم وأصحاب واقعة التحرش في مكتب الأمن بالجراج، وهو على عكس الحقيقة، الأمر الذي دفعهم للنزول للجراج.

طلبات دفاع إمام عاشور

في الجلسة الماضية.. استمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع إمام عاشور، حيث ادعى محامي لاعب النادي الأهلي، بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت بسبب البلاغ الكاذب.

وطلب دفاع إمام عاشور الاطلاع على جميع المرفقات بالقضية من مقاطع الفيديو المقدمة من الشرطة، والتي حصلت عليها النيابة العامة من مول أركان الشيخ زايد، كما طلب الاطلاع على الفلاشة المقدمة من دفاع المجني عليه.

مرافعة دفاع فرد الأمن

ذكر دفاع فرد الأمن المعتدى عليه من اللاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، إن موكله تعرض للترهيب من قبل دفاع اللاعب، بعدما تم تقديم شكوى ضده في نقابة المحامين، بسبب عمله كمشرف أمن في المول، وامتهانه لمهنة أخرى غير المحاماة، فهو يعتبر أسلوب ضغط.

وأوضح دفاع فرد الأمن، أنه سيطالب بتعديل القيد والوصف، وتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب إمام عاشور طبقًا للمادة 375 مكرر وللمادة 242 من قانون العقوبات، بعد فشل الصلح بين موكله وبين اللاعب.

أقوال إمام عاشور



وقال إمام عاشور في التحقيقات التي أجريت معه في النيابة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته بتعرضها للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء تواجدها في السينما، فحضر إليها على الفور وبرفقته صديق له وشقيق زوجته الصغير لاستطلاع الأمر.

وأنكر اللاعب اتهامه بالتعدي على فرد الأمن، وواجهت النيابة إمام عاشور بمقطع الفيديو الذي سجل الواقعة، واعترف اللاعب أنه اشتبك بالفعل مع فرد الأمن المجني عليه عندما شاهده يقوم بتصويره أثناء تواجده بالداخل، فطلب منه الكف عن تصويره قائلًا: "بتصور إيه" وحاول أخذ هاتفه منه إلا أن فرد الأمن ابتعد عنه فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يعتدي عليه أو يدفعه على الأرض وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة.

إخلاء سبيل إمام عاشور



عقب الانتهاء من سماع أقواله وجهت النيابة للاعب امام عاشور تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه.

كانت النيابة قررت إخلاء سبيل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بكفالة ٥ آلاف جنيه، عقب التحقيق معه في اتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول أركان بالشيخ زايد.