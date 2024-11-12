وزارة الثقافة تنظم حفلًا لمنوعات الزمن الجميل على مسرح الجمهورية

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بعنوان "منوعات من الزمن الجميل" تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وذلك في الثامنة مساء الخميس 14 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال كبار نجوم الزمن الجميل منها: متفوتنيش أنا وحدي، على عش الحب، حبيتك بالصيف، مشغول عليك مشغول، تلات سلامات، حسيبك للزمن، ليا عشم، حسدوني، عيون القلب، اشتروني، ياللي سامعني، يا مسافر وحدك، وفكروني .

أداء الفنانين "ريم كمال،هند النحاس ، سامح منير، أحمد قمر، إيناس عز الدين، بلال فوزي، منار سمير وأحمد عادل .

ومن المعروف أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.