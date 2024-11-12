"القومى لثقافة الطفل" يُعلن موعد نتيجة مسابقة "عروض أراجوزية"

انتهى المركز القومي لثقافة الطفل من تحكيم مسابقة عروض لنمر أراجوزية جديدة في دورتها الثانية، وذلك فى إطار دور المركز في الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الدكتور أسامة طلعت أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وتم تحكيم العروض على يومين ١٠، ١١ نوفمبر بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، حيث تكونت لجنة التحكيم من الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، الكاتب شاذلي فرح، المخرج ناصر عبد التواب .

وجاءت العروض التي تم تحكيمها كالتالى:

- فرقة ورشة الأراجوز والعرائس بقصر ثقافة الأنفوشي الإسكندرية نمرة "أراجوز على النت"

- فرقة كفر الدوار للعرائس والأراجوز نمرة "جريمة أكل"

- فرقة عرائس المنيا بقصر ثقافة المنيا نمرة "التفكير

السليم".

- فرقة منصور بانو نمرة "كبسو كبسو".

- فرقة ضحكة م القلب نمرة "تشرب شاي".

- فرقة H.M نمرة "توتو البطل".

- فرقة الفيوم نمرة "أراجوز في ٧٣".

وسوف يتم إعلان النتيجة وتكريم الفائزين في ختام ملتفى الأراجوز والعرائس التقليدية السادس يوم ٣٠ نوفمبر.

يشار الى ان مقرر مسابقة عروض اراجوزية، أحمد جابر، والمدير التنفيذي لملتقى الأراجوز ولاء محمد، ومنسق عام الملتقى الفنان ناصر عبد التواب، وأمين عام الملتقى أحمد عبد العليم مدير المركز القومي لثقافة الطفل.