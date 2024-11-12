استشاري نقل دولي يعدد نتائج الاهتمام بشبكة الطرق

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن السنوات العشر الماضية، منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، شهدت البلاد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية، وخاصة في مشروعات النقل بمختلف أشكالها، بما في ذلك شبكة الطرق.

وأضاف «نبيل» خلال مداخلة له على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الاهتمام غير المسبوق بشبكة الطرق أسهم في تحسين وسائل النقل وزيادة المساحات المأهولة، مما أدى إلى تعزيز الخدمات والربط الدولة بالمحيط العربي والأفريقي، فضلاً عن دعم السياحة والصناعة والزراعة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز النقل الأخضر المستدام الذي يراعي البيئة، بالإضافة إلى ربط الموانئ بشبكة الطرق المتنوعة.

وأوضح أن الخطة تضمنت عدة محاور رئيسية، أبرزها المشروع القومي للطرق السريعة الذي ربط بين المحافظات، مما أسفر عن تقليص الحوادث بنسبة 40% وتقليل الوفيات الناتجة عن الحوادث بنسبة 50%، بالإضافة إلى توفير 25% من وقت السائقين، وانخفاض التلوث البيئي.

وأكد «نبيل» أن مصر أنشأت 44 مدينة ذكية، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وحاليًا رأس الحكمة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع السكانية في مناطق يصعب الوصول إليها، والتي تم ربطها عبر شبكة الطرق المتطورة.