بنك التعمير والإسكان يؤكد أهمية دور البنوك في تحقيق نمو اقتصادي مستدام

شارك بنك التعمير والإسكان في الدورة الثامنة عشرة من المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" تحت شعار "نحو نمو اقتصادي مستدام".

وتناول المؤتمر عدداً من القضايا الاقتصادية البارزة على الساحة، منها خريطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر، ومستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دور البنوك في تمويل المشروعات الخضراء والصناعات المستدامة، وسبل مكافحة الاحتيال المصرفي ورفع الوعي لحماية حسابات المواطنين.

افتتح الجلسة الأولى للمؤتمر حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، تحت عنوان "خريطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر"، حيث عبّر عن اعتزازه باستمرارية نجاح المؤتمر على مدار السنوات، وأكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

وشدد غانم على الحاجة إلى جهود مشتركة وخطط مدروسة لتعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالي، بهدف تحقيق نمو مستدام وإيجاد فرص استثمارية تسهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي قوي لمصر.

كما أوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد استقراراً تدريجياً في عام 2024 بفضل قرارات البنك المركزي المصري، لافتاً إلى أن رفع وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر يعزز الثقة بالاقتصاد ويشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الحالي و4.1% في العام المقبل.

وأكد غانم ثقته بمرونة القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية بفضل مرونته وسرعة تكيفه مع المستجدات. وأشاد بدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تستهدف تحقيق التنمية وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.