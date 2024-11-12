تراجع جديد في أسعار الفضة بالأسواق المحلية.. وعيار 800 يسجل 41 جنيها

تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وسط توقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستعزز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة والضغوط التضخمية، وفقًا لتقرير الملاذ الآمن Safe Haven Hub .

وأوضح التقرير ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنحو واحد جنيه، ليسجل سعر جرام الفضة عيار 800 مستوى 41 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنحو 1.14 دولار، حيث سجلت الأوقية مستوى 30.68 دولارًا.

أضاف، تقرير الملاذ الآمن، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 51.25 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 47.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 380 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو جنيه واحد خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر الفضة عيار 800 مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 41 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 0.58 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند 31.28 دولار، واختتمت عند 30.70 دولار.

وأوضح التقرير، أن تراجع أسعار الفضة بالأسواق المحلية، يعزي لتراجع الأوقية، بعدما اقتربت من أعلى مستوياتها السابقة عند 35 دولارًا في أواخر أكتوبر الماضي.

وأضاف، أن ارتفاع الدولار الأمريكي يجعل الفضة رهانًا مكلفًا للمستثمرين، وفي الوقت نفسه، قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما يقرب من 4.37٪، حيث يقلل ارتفاع العائدات على الأصول ذات الفائدة، من التكلفة البديلة للاحتفاظ باستثمار في أصول غير ذات عائد، مثل الفضة.

وتعهد ترامب برفع التعريفات الجمركية على الواردات بنسبة 10٪ وخفض الضرائب على الشركات في حملته الانتخابية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تزيد الطلب على السلع المحلية، وتعزز الطلب على العمالة والاستثمار التجاري، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضغوط تضخمية ويسمح للفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي.

لفت التقرير، أن المستثمرين يركزون على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر، والمقرر إصدارها يوم الأربعاء المقبل، للحصول على إرشادات جديدة بشأن أسعار الفائدة، كما من المقرر أن يتحدث عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، هذا الأسبوع.

وأشار التقرير، إلى أن غياب التحفيز المباشر في الحزمة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الصيني كان له تأثير أيضًا على سعر الفضة، حيث أنها من المعادن المستخدمة في تطبيقات العديد من الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتعدين.