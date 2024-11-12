مهرجان شعر البحر المتوسط في معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 04:45 م

ينظم معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية ثلاث ليالٍ ثقافية مميزة هذا الأسبوع، في إطار الدورة الثانية من مهرجان شعر البحر المتوسط، حيث سيتفاعل الجمهور مع عروض فنية تجمع بين الشعر والموسيقى والرقص.

تقام الفعاليات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 12 و13 و14 نوفمبر الجاري، من الساعة السابعة حتى التاسعة مساءً، في مقرّي المعهد بالقاهرة والإسكندرية.

يشمل المهرجان عروضًا شعرية مصحوبة بموسيقى العود والجيتار وأداء راقص، بمشاركة نخبة من الشعراء المصريين والإسبان، مثل مصطفى إبراهيم وأمينة عبد الله من مصر، والشاعرات الإسبانيات راكيل لانسيروس، ومارتا بيسارودونا، وبيرتا بينيان، بالإضافة إلى الشاعر بن كلارك.

ويشارك في إحياء الفعاليات الموسيقي عازف العود مروان حازم الجمل وعازف الجيتار محمود المليجي، إلى جانب مصممة الرقصات ليبرتاد بوثو مع راقصي مركز "معت" للرقص المعاصر.

يختتم المهرجان فعالياته في القاهرة يوم الخميس 14 نوفمبر، حيث ستشارك الفنانة إليسا بيتانكور وفرقة "سيكم يوريثمي" للأداء الحركي الموسيقي، في عرض يمزج بين موسيقى ألبنيث وجرانادوس وأشعار جارثيا لوركا والرومي وجبران خليل جبران، لتقدم لوحة تعبيرية فريدة تتجاوز حدود الرقص التقليدي لتصل إلى حالة من التكامل الفني العميق.

يذكر أن مهرجان شعر البحر المتوسط انطلق لأول مرة عام 2023 لنشر الإبداع الشعري الإسباني وتفاعل مؤلفيه مع نظرائهم من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط، بهدف تعزيز التواصل الثقافي والإبداعي بين ضفتي البحر.