عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "ارتفاع قياسي في نسبة الهجرة من إسرائيل وسط أزمات متصاعدة".

أشار التقرير إلى أن هجرة عكسية حادة تكشف اضطرابا غير مسبوق في الداخل الإسرائيلي، فالهجرة خارج دولة الاحتلال شهدت ارتفاعا بنسبة 42% منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية 2022.

وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسة "شورش" للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية المستندة لبيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي بين هذه الزيادة الهائلة بدأت حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة على غزة ما يعكس قلقا مجتمعيا عميقا، فعدد الإسرائيليين الذين غادروا منذ تشكيل الحكومة الجديدة بلغ 24 ألفا و900 شخص حتى السابع من أكتوبر 2023، مقارنة بـ 27 ألفا و520 في الفترة نفسها قبلها.

ولفت التقرير إلى أنه في المقابل شهدت إسرائيل انخفاضا في عدد العائدين بنسبة 7% مقارنة بمتوسط العقد الماضي، إذ عاد 11 ألفًا و300 إسرائيلي فقط حتى نهاية 2023، وفي إحصائيات سابقة أشارت دائرة الإحصاء المركزية إلى استمرار هذا الاتجاه حيث غادر أكثر من 40 ألف شخص في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.